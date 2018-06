Hassan Al Hilou, le plus jeune entrepreneur de Belgique: "Moins de blabla, plus de 'do-do'"

De ses fenêtres, on voit Bruxelles qui se déploie. L’Atomium, la tour japonaise, le canal où serpentent de paresseuses péniches, le quartier du World Trade Center, la tour de la RTBF. Au loin, une forêt d’arbres sert d’écrin au palais de Laeken. "J’ai déjà rencontré le Roi Philippe à trois reprises, s’émerveille le jeune homme. Il est super cool, il aime les gens qui ne font pas de bla bla, mais du do-do , des Belges qui s’engagent pour améliorer la société !" Le"do-do", c’est le credo d’Hassan. Les médias néerlandophones l’ont baptisé le "plus jeune entrepreneur de Belgique".

Hassan Al Hilou habite au bord du Canal de Willebroek. - © Garry Wantiez

A 12 ans, il écrit un essai : "Manuel socio-économique européen pour changer le monde". Rien que cela. Malheureusement, le livre a disparu, suite au nettoyage malencontreux de l’ordinateur familial. A 14 ans, Hassan fonde sa première startup, destinée à lutter contre les fake news via un algorithme. A 16 ans, il se lance dans la consultance auprès des entreprises qui cherchent à rajeunir, féminiser et "colorer" leurs cadres. Les plus grosses boîtes font appel à ses lumières. KBC, Engie, la FEB, Tirlemont, BESIX ou la VRT, pour n’en citer que quelques-unes. Ces entreprises cherchent à attirer les jeunes diplômés issus de l’immigration, et à diversifier leur clientèle, trop "belgo-belge".

Fuite des cerveaux

Chaque année, des milliers de jeunes allochtones sortent de l’université. Mais ils ne savent pas à quelle porte frapper. Et quand ils sont embauchés, souvent ils ne trouvent pas leur place dans l’entreprise. Alors ils partent, au bout d’un an ou deux, vers des cieux plus ouverts à la diversité. Soit, leur pays d’origine, le Maroc ou la Turquie, soit vers des destinations plus lointaines, Dubaï, les Emirats arabes unis. Soit encore vers des villes plus multiculturelles : Londres, Rotterdam ou.. le Luxembourg ! C’est une fuite des cerveaux et des talents qui préoccupe le milieu des affaires belges. Cela représente une hémorragie de près 20% des jeunes diplômés.

Pas de réseau

Et puis, il y a un problème de "réseau". "Un étudiant belge d’un bon milieu a un sacré avantage, explique Hassan, son père lui trouve un stage ou un job d’étudiant grâce à son carnet d’adresses. Et puis le gamin se fait des relations. Un jeune issu d’un milieu socio-économique défavorisé n’a pas ce réseau." Les choses se compliquent un peu pour les jeunes issus de l’immigration.

Quand ils entrent dans les entreprises, ils ne trouvent pas l’accueil espéré. "Souvent ces jeunes se posent en victimes, reconnait Hassan. Il faut qu’ils changent de regard. Il faut transformer chaque écueil en opportunité ! Chacun d’entre nous a un talent. Il faut aider ces jeunes à le découvrir, le mettre en valeur, et si possible, en faire un métier. Mais il est vrai que quand on se prénomme Mohammed ou Karima, on doit parfois travailler cinq fois plus pour être reconnu. Alors parfois, ils se découragent." Le fameux plafond de verre, version "allochtones".

Un Sikh chez les horse guards

"Vous savez qu’en Angleterre, le premier Sikh a intégré le fameux corps des 'horse guards' ! Il monte la garde devant Buckingham Palace, s’extasie Hassan "Au lieu du bonnet à poils, il arbore fièrement son turban, noir, et cela ne gêne personne !" Il rêve d’une présentatrice télé en hidjab. "Pourquoi pas si elle est compétente ?" Dans son pays d’origine, l’Irak, les femmes choisissent, voile ou cheveux au vent.

Hassan le reconnait, il ne s’est jamais senti victime de discrimination. Mais ses amis bien. L’une d’elle, juriste, a été refusée partout, parce qu’elle portait le foulard. Elle a fini par frapper à la porte d’une entreprise britannique. L’année prochaine, elle s’installera à Londres.

Armani et Maximilien

Les parents d’Hassan sont des réfugiés irakiens, opposés à Saddam Hussein. Dans les années 90, sa mère, enceinte, a fui accrochée au ventre d’un véhicule, direction l’Iran. Ses parents se sont ensuite installés aux Pays-Bas, où Hassan est né, avant de déménager en Belgique il y a 10 ans.

Dans son salon, il nous offre de l’eau, dans de beaux verres à pied. Lui s’abstient, c’est le Ramadan. Au pied de son immeuble, il peut voir le parc Maximilien, avec des réfugiés enroulés dans leur sac de couchage. "Cela me rappelle que nous ne sommes pas grand-chose. C’est une leçon d’humilité. Quand j’étais petit, moi aussi je dormais par terre, sur le sol. Quand je vois les gens qui viennent leur apporter à manger le soir, ou qui les emmènent chez eux, cela me touche."

Hassan Al Hilou est habillé d’Armani de la tête aux pieds, lunettes, polo, pantalon sur mesure et chaussures de sport." Je ne suis pas hypocrite, j’aime le confort qu’offre l’argent, mais ce n’est pas mon but dans la vie !"

Son moteur, c’est la volonté de changer la société. Son carburant, ce sont les jeunes. Il va souvent dans des écoles. L’été passé, il a été animateur dans une plaine de jeux. Chaque mois, il emmène un enfant, pendant une journée, pour lui faire découvrir le monde des adultes. Et il participe quand il le peut aux cours du samedi diffusés par TADA, une asbl qui propose à des enfants issus de quartiers défavorisés de découvrir des dizaines de métiers, en compagnie de professionnels. Une manière de susciter des vocations.