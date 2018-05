Harvey Weinstein devrait plaider non coupable dès mardi

Harvey Weinstein, inculpé de viol et fellation forcée, comparaîtra devant un juge mardi prochain, selon le calendrier judiciaire du tribunal de Manhattan, et devrait alors plaider non coupable.

L'audience fixée au 5 juin à 10h00 locales (16h00 en Belgique) devrait permettre la lecture de l'acte d'accusation, qui comprend trois chefs d'inculpation contre le producteur de cinéma déchu: deux pour un viol en 2013 et un pour une fellation forcée en 2004.

Harvey Weinstein, 66 ans, qui a été accusé d'abus sexuels allant du harcèlement au viol par près d'une centaine de femmes, devrait alors plaider non coupable, comme l'a annoncé à plusieurs reprises son avocat, Ben Brafman.

Harvey Weinstein entend "plaider non coupable et se défendre vigoureusement face à ces accusations non étayées qu'il dément fermement", avait réaffirmé Brafman dans un communiqué mercredi.

La police et le procureur n'ont jusqu'ici donné aucune information sur l'identité de la femme qui accuse Weinstein de viol.

L'accusation de fellation forcée émane en revanche d'une personnalité qui avait déjà rendu publiques ses allégations, Lucia Evans, aspirante actrice au moment des faits présumés en 2004.

Après l'inculpation de Weinstein et une première comparution au tribunal vendredi, un juge avait annoncé que la prochaine audience dans cette affaire se tiendrait le 30 juillet.

Cette date est désormais annulée, a indiqué jeudi le bureau du procureur de Manhattan. Aucune nouvelle date n'a été fixée au-delà du 5 juin.