Harry Potter: LEGO présente le château de Poudlard composé de 6020 pièces

Avis aux fans de la saga Harry Potter, qui 21 ans après la sortie du premier livre fait toujours battre les cœurs, LEGO a annoncé la sortie du célèbre château Poudlard, composé de 6020 pièce.

Une construction de 56 cm de haut et 69 cm de large tout de même, qui reprend les lieux emblématiques comme la Grande Salle, la salle de potions du professeur Rogue, le bureau de Dumbledore ou encore la Salle sur Demande, le bureau de Dolores Ombrage et la salle commune de Gryffondor. On y retrouve aussi le chalet d'Hagrid, le garde de chasse, le saule cogneur qui en aura tant fait baver à la voiture de Ron et Harry dans le tome 2 de la saga, mais aussi une salle de défense contre les forces du Mal.

Plus encore, vous pourrez collectionner 27 figurines dont Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, le professeur McGonagall, l'araignée Aragog, quelques détraqueurs ou encore le basilic, le célèbre serpent de la Chambre des Secrets. Et pour les plus connaisseurs, les quatre fondateurs de l'école: Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Salazar Serpentard et Rowena Serdaigle.

Le château sera disponible à partir du 1er septembre au prix de 449,99 euros et en exclusivité pour les membres VIP LEGO à partir du 15 août.