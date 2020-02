Harry Fayt, l'artiste qui photographie ses modèles sous l'eau

"C’est un sentiment entre le bonheur et le stress, confie l’artiste à moitié immergé dans l’eau. Stress que quelque chose ne fonctionne pas, puis bonheur parce que je suis vraiment dans mon élément. J’adore être dans l’eau et je me réjouis toujours dans l’attente d’un prochain shooting."

"Tout ce qu’on entre dans l’eau est censé être propre, précise le photographe. Quand je coule un piano par exemple, il est vide, je l’ai recouvert d’un vernis spécial pour qu’il soit propre et de cette manière, normalement, on ne perd pas trop de morceaux."

Maquillage waterproof

Qui dit séance de photos sous l’eau dit aussi maquillage hors norme. Avant de sauter à l’eau, Morgane passe entre les mains expertes d’Allison Irskens. La maquilleuse travaille depuis plusieurs années avec Harry Fayt.

"Il faut d’abord bien hydrater la peau, parce qu’elle va être soumise à rude épreuve, explique Allison. Ensuite, on a beaucoup de maquillage waterproof, mais tout n’est pas forcément waterproof. Il y a des matières plus grasses qui vont mieux tenir et bien accrocher à la base de teint. Par contre, avec certaines personnes, ça tient parfois moins bien. Dans ces cas-là on fait plus de retouches".