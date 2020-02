Haren : expulsés de chez eux en plein hiver

Afin de récupérer la demeure, les héritiers envoient le 13 décembre un avis d’expulsion précisant que les locataires devaient avoir quitté les lieux le mois prochain. Pendant plus de 4 semaines, Patrick tente de trouver une solution à son problème, en vain. Pour alerter ses voisins, le sexagénaire a même affiché des messages de désespoir sur les vitres de sa maison. Rien n’y fait. Le 21 janvier, un huissier débarque chez lui. La maison est vidée en quelques heures, et tous ses biens personnels et ses objets d’art envoyés dans un dépôt. "J’ai contacté les héritiers, mais ils n’en avaient rien à faire. Du coup, je savais qu’un huissier viendrait. L’année passée déjà, ils avaient essayé de nous mettre à la porte pour soi-disant cause de non-paiement de loyer. Je leur ai prouvé plusieurs fois que je payais toutes mes factures et que je n’avais aucune dette."

Après avoir passé la première nuit dans un hôtel, Patrick et Isabelle ont frappé à la porte de leurs voisins pour trouver un hébergement. Malheureusement, c’est finalement sous un goal de foot qu’ils passeront la deuxième nuit, accompagnés de leurs deux chiens. Maintenant équipés d’une tente, les deux Harenois se sont installés à côté d’une serre abandonnée où ils stockent les dernières affaires qu’il leur reste. Ces conditions déplorables les empêchent de dormir et chaque nuit, ils doivent se battre contre l'humidité et le froid hivernal.

Une douche

En conflit depuis quelques années avec leur famille, Isabelle et Patrick comptent aujourd’hui sur l’aide des voisins qui leur offrent de quoi se nourrir. Dans la serre réaménagée, Isabelle raconte comment elle gère son quotidien dans la rue. "Une vieille connaissance de Patrick nous a retrouvés grâce à un article. Il nous a directement proposé une douche. Tous les matins, il nous appelle pour savoir comment on va. C’est lui qui nous a conduits au CPAS pour que je puisse rencontrer mon assistance sociale. Maintenant, je bénéficie à nouveau d’aides financières."

Actuellement surchargé, le CPAS ne dispose d’aucun logement de secours pour Patrick et Isabelle. "Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui sont dans ce cas. Dans le cas d’un logement complètement insalubre, le Bourgmestre a alors la compétence de reloger quelqu’un dans l’urgence, le temps de rénover le logement. C’est le seul cas d’exception possible", confie le cabinet de l’échevin du Logement Khalid Zian (PS) à la Ville de Bruxelles à nos confrères de la DH. La seule solution pour les deux Bruxellois semble donc de se rendre dans les centres d’hébergement d’urgence pour sans-abri. Seulement, le seul chien qui leur reste ne leur permet pas de loger dans ces foyers, mais Patrick et Isabelle ne veulent pour rien au monde se séparer de leur compagnon. Malgré la situation, le beau-père et sa belle-fille ne manquent pas de sourire et continuent de se battre pour trouver un logement.