Harcelé à l'école parce qu'il est atteint de nanisme, ce petit garçon de 9 ans veut se suicider: immense élan de solidarité

En pleurs, le garçon dit : "Que quelqu'un me tue". Une vidéo bouleversante qui avait pour but de montrer les ravages du harcèlement sur une personne. Quaden est atteint de nanisme, une maladie génétique qui a pour principal effet : une croissance inférieure de 20% à la taille moyenne normale.

Harcelé à l'école, le garçon, n'en peut plus... Sa mère décide de montrer les images sur Internet et demande aux gens de mieux éduquer les enfants : "Je veux que les gens sachent, les parents, les éducateurs, les professeurs, que ce sont les effets du harcèlement. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous éduquer vos enfants, votre famille et vos amis ? Parce qu'il suffit d'un cas et vous vous demanderez pourquoi les enfants se suicident".