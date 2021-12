Haïti : les 12 otages Nord-Américains encore captifs libérés

Les 12 membres du groupe de 17 missionnaires nord-américains et leurs proches encore captifs du gang qui les avait enlevés mi-octobre en Haïti, ont été libérés jeudi, a annoncé à l'AFP le porte-parole de la police nationale.

"Nous confirmons la libération des 12 personnes qui restaient" otages, a indiqué par téléphone Gary Desrosiers, sans pouvoir "donner plus de détails pour le moment". Cinq membres du groupe, composé de citoyens américains et d'un citoyen canadien, avaient été libérés précédemment par le gang, deux en novembre et trois début décembre.