Hacking du forum néo-nazi Iron March: 6 profils belges repérés

Un piratage informatique a permis d’identifier 3548 personnes du monde entier actives sur un forum "néo-nazi", Iron March, actif entre 2011 et 2017.

Le journal "De Morgen" précise que "un certain nombre de nouveaux groupes néo-nazis ont émergé en établissant des contacts sur ce forum, tels que la division allemande Atomwaffen, impliquée dans huit meurtres terroristes et tentatives d'attentats. L'année dernière, un membre de la division Atomwaffen a assassiné Blaze Bernstein, un étudiant juif et homosexuel."

Sur base du fichier contact du forum, "De Morgen" a repéré six profils de Belges radicalisés : quatre Flamands, une Wallonne et une Française résidant à Bruxelles.