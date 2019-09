Hack Your Future : des cours de codage pour des réfugiés

Ce dimanche après-midi, 15 réfugiés étaient réunis dans une salle de classe pour apprendre le codage, entendez le langage de programmation informatique. Ils suivent une formation gratuite d’une durée de 6 mois dispensée par l’association "Hack Your Future" avec l’objectif à terme de décrocher un stage ou un emploi.

Immersion parmi ces passionnés de codage

Steve vient du Burundi, il est en Belgique depuis 3 ans et vient tout juste de terminer sa formation de 6 mois. Ici, il a mis à jour ses connaissances informatiques : " Le langage qu’ils utilisent ici, je n’avais jamais appris ça et donc ça m’a permis de connaître le nouveau langage et il fallait que je m’adapte aux normes européennes surtout puisque c’est à jour, ça évolue très vite ".

Aujourd’hui, il se sent confiant et a déjà passé des entretiens d’embauche. À côté de lui, Valéry, il n’est en Belgique que depuis 10 mois. En suivant cette formation, il a un objectif très concret : " Je fais un exercice de création d’un site internet qui connecte les malades et les hôpitaux du Burundi et qui leur montre les docteurs qui sont disponibles ce jour-là à telle heure et voilà, c’est mon objectif ".

Autour des stagiaires, des formateurs bénévoles comme Stéphane Nicoll : " Moi, je le considère plus comme une opportunité en fait de pouvoir aider et de pouvoir transmettre ce que je sais et donc de mon point de vue, ce n’est jamais que passer quelques heures un dimanche et j’aide des personnes en difficulté donc pour moi je trouve ça très intéressant ".

Cet après-midi, dans cette salle de classe, les origines et les profils sont très différents. Tous réunis autour d’une langue universelle, celle du codage.