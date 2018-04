Habiter dans un micro-logement: claustrophobes s'abstenir 

Un promoteur immobilier chinois a annoncé mardi qu’il avait le projet de construire dans le Sud de la Chine des villes-dortoirs pour résoudre la crise du logement à Hong Kong. Le mètre carré dans la métropole est l’un des plus cher au monde, il peut atteindre les 150.000€. Une somme importante qui renforce la pénurie de logements abordables dans cette ville particulière de Chine. Certains habitants ne savent plus se payer de logement décents et se retrouvent carrément à vivre dans des "cabines-cercueils".

Ces "cabines cercueils" ce sont des logements absolument minuscules.

Si vous avez vu ou lu la saga du célèbre sorcier Harry Potter, vous voyez probablement la chambre d’Harry au début de l’histoire : un placard sous un escalier. Tout juste la place pour un petit lit et trois étagères. Les micro-logements hongkongais, c’est un petit peu ça.

Ce sont des habitations qui mesurent parfois seulement 1m80 de long, 60 cm de large et 1m30 de hauteur. Vous avez bien lu : 1m80 sur 60cm seulement… d’où le surnom de "cabines-cercueils".

Vivre comme cela ne devrait jamais être considéré comme normal

Durant quatre ans, Benny Lam, photographe, a travaillé sur la crise du logement à Hong Kong. Il a lui-même testé ces logements pour mieux se rendre compte de la réalité qu’il photographiait. Il explique dans un article du National Geographic que c’est tellement étroit et petit qu’il n’est pas possible de se mettre debout, ni détendre complètement les jambes pour dormir.

Comme si vous viviez à l’étage du bas d’un lit superposé avec toutes vos affaires.

Pour la plupart d’entre nous, ce serait un véritable cauchemar. Pour certains, c’est une réalité.

Adieu la dignité par manque d’argent… et de disponibilité

Les personnes qui vivent dans ce type de logements sont majoritairement les personnes les plus pauvres, il faut l’avouer. Le photographe Benny Lam raconte qu’il y a effectivement des drogués, des repris de justices et des personnes sans emplois qui y habitent. Des personnes défavorisées, mais pas seulement. "Ils sont les personnes que vous croisez tous les jours de votre vie. Ils vous servent dans les restaurants lorsque vous mangez, ils sont vigiles dans les centres commerciaux où vous faites vos courses, ils sont les balayeurs ou livreurs que vous croisez dans les rues. La seule différence entre nous et eux, ce sont leur maison. C’est une question de dignité humaine", publie le photographe sur son mur Facebook.

L’accès au logement à Hong Kong est tellement devenu compliqué que ceux qui ont très peu de moyens ne parviennent pas à se payer un logement décent, et même ceux qui pourraient se payer un appartement n’en trouvent pas forcément.

Le manque de place est tellement criant qu’il existe désormais aussi des cabines de "luxe" pour ceux qui possèdent plus de moyens. 335 euros par mois en moyenne pour un domicile (si on peut appeler ça comme ça) au look futuriste. Toujours aussi petit, toujours sans fenêtre, mais avec du Wi-Fi pour le coup.

Une tendance mondiale, l’Europe n’est pas en reste

À près de 10 000 km des logements-cercueils chinois, les chambres de bonnes à Paris s’arrachent elles aussi "comme des petits pains". À nouveau, ce ne sont pas forcément les plus défavorisés qui se retrouvent dans des logements exigus sous les toits, parce que ces micro-logements ne sont tout de même pas donnés. Le loyer d’un 9m² peut par exemple monter jusqu’à 500 euros s’il est bien situé ! C'est techniquement illégal de mettre en location un logement de moins de 9m², mais même si les propriétaires doivent payer des amendes lorsqu’ils le font, cela ne les arrête pas. Près de 23 000 foyers vivent dans ces micro-logements en France.

Trop nombreux dans trop petit

En Belgique, la situation est différente. D’une part parce que le marché immobilier n’est pas comparable ni au marché parisien ni au marché hongkongais, et d’autre part parce que l’architecture de nos villes est très différente.

Chez nous l’une des problématiques est plutôt celle des maisons qui ont été divisées en appartement et qui sont encore subdivisées. Pourquoi ? Parce que bien souvent cela engendre d’autres ennuis en plus du manque de surface. Une pièce de vie peut se retrouver sans fenêtre ou sans aération correcte par exemple. Cependant, Ivan Knipping, conseiller technique à l’ASBL Convivence, une association qui lutte pour que les Bruxellois aient accès à des logements décents, estime que ce n’est pas le plus gros défi auquel sont confrontés les Belges.

La problématique la plus courante à Bruxelles selon lui est la sur-occupation. Des familles nombreuses sont contraintes d’habiter dans des logements trop petits parce qu’elles n’ont pas les moyens de se payer un logement assez grand. Et paradoxalement, certaines tranches de la population sous-occupent certaines habitations.

Vivre toujours dans des logements plus petits ou à plus dans des habitations existantes

C’est une tendance mondiale. Que ce soit par nécessité ou par choix nos espaces de vie sont moins grands qu’auparavant.

Et selon Aubry Lefèvre, administrateur délégué chez Thomas & Piron, le Belge a plutôt intérêt à s’y habituer. Avec les projets politiques de limitation de l’étalement urbain, nous devrons à l’avenir non seulement vivre plus haut, mais aussi plus proches de nos voisins et dans des espaces plus exigus.