GSM au volant : 13% des jeunes prennent des selfies en conduisant

13% des jeunes prennent des selfies au volant. Une nouvelle campagne de sensibilisation contre la distraction au volant est lancée aujourd’hui par Nina Derwael, sportive belge de l’année, avec l’institut Vias et Baloise Insurance. Selon une toute nouvelle enquête de l’institut Vias, plus d’1 jeune conducteur sur 6 envoie des messages ou poste des photos sur les réseaux sociaux et plus d’1 jeune sur 5 lit des messages en conduisant et 13% font des selfies. L’institut Vias a mené une enquête auprès de 6000 Belges afin d’en savoir plus sur leur comportement en matière de distraction au volant.

Les jeunes lisent et font des selfies au volant

1 jeune conducteur sur 5 lit ses messages en conduisant 1 conducteur de moins de 35 ans sur 6 (18%) avoue avoir envoyé des messages ou posté des photos sur les réseaux sociaux en conduisant au cours du mois écoulé et 1 jeune sur 5 (21%) déclare avoir lu des mails ou des messages au volant. C’est deux fois plus que pour les 35-54 ans. Les hommes sont par ailleurs nettement plus nombreux à être distraits au volant que les femmes. Autre phénomène particulièrement préoccupant : 1 jeune sur 8 dit avoir fait un selfie ou enregistré une vidéo en conduisant au cours du mois écoulé.

A vélo aussi, le smartphone distrait

Les cyclistes pas en reste : près d’1 jeune sur 3 envoie des messages. A vélo aussi, il peut être très dangereux d’utiliser son smartphone en roulant. Pourtant, près d’1 jeune cycliste sur 3 (29%) lit ou envoie des messages à vélo. Et plus de la moitié des jeunes cyclistes (52%) écoutent de la musique avec des oreillettes, ce qui n’est pas interdit mais loin d’être idéal car on est alors coupé des bruits de la circulation.

Le main libre n’est pas une solution

Les systèmes mains libres de plus en plus utilisés Lors d’une enquête similaire menée l’an dernier. 30% des conducteurs avaient déclaré avoir utilisé, au cours du mois écoulé, un système mains libres en conduisant. Cette année, ce pourcentage est monté à 40% et même à 49% pour les conducteurs de moins de 55 ans. Certes, utiliser un tel système est légal mais une étude de l’institut Vias a déjà montré que les conducteurs qui les emploient regardent par exemple 2 fois moins les signaux routiers que ceux qui ne téléphonent pas. Ils regardent également beaucoup moins dans leurs rétroviseurs et font moins attention aux autres usagers.

Temps de réaction en hausse de plus d’1 seconde

Avec le succès grandissant des smartphones à écran tactile, l’utilisation du téléphone portable est devenue encore plus dangereuse au volant. La surface lisse de l’écran tactile entraîne l’impossibilité pour les utilisateurs de localiser les touches, exigeant de leur part davantage d’attention visuelle. Du reste, le smartphone offre bien plus de fonctionnalités au conducteur que les appels et les SMS.

Les risques pour la sécurité routière sont les suivants :

Pendant 40 à 60% du temps, le conducteur regarde vers le bas lors de la lecture ou la rédaction d’un message sur Facebook par exemple ;

Le conducteur ralentit fortement lors de la lecture ou de l’envoi de messages via les réseaux sociaux en guise de compensation de l’effet distractif ;

Le temps de réaction fait plus que doubler : 2,2 à 2,6 secondes au lieu d’1 seconde en moyenne ;

Le conducteur n’est pas capable de maintenir le véhicule au milieu de la chaussée, il mord régulièrement des lignes blanches ;

Le conducteur a une moins bonne capacité à réagir à des changements de vitesse du véhicule devant lui, ce qui accroît le risque de carambolage.

Au moins 4000 accidents avec tués ou blessés chaque année

Des études sur les accidents indiquent que la distraction joue un rôle dans 10 à 12% des accidents, mais ce pourcentage est probablement sous-évalué. La police n’est pas en mesure de détecter tous les types de distractions et la preuve repose sur les informations fournies par le conducteur ou par des témoins. Néanmoins, si on se base sur cette estimation minimale, le nombre d’accidents corporels dus à l’utilisation du smartphone serait d’au moins 4000, le nombre de blessés de 5000 et le nombre de tués d’environ 60.