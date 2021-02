GSK se relance dans la course au vaccin : il produira 100 millions de doses Curevac à Wavre, et ce n’est pas tout…

GSK, c’est le plus gros employeur privé de Wallonie. Près de 9000 travailleurs répartis sur trois sites du Brabant wallon, dont l’unité Vaccins du groupe britannique situé à Wavre. Jusqu’à présent, GSK produisait les adjuvants pour d’autres producteurs de vaccins, le français Sanofi, le canadien Medicago et le chinois Clover. Mais la mise au point de ces vaccins a pris du retard, ce qui laissait de l’espace à GSK, comme l’explique Patrick Florent, l’administrateur délégué de GSK : "Nous continuons de produire l’adjuvant pour nos partenaires français Sanofi et canadiens Medicago mais nous avons arrêté notre collaboration avec le chinois Clover. Et donc, nous pourrons produire sur notre site de Wavre 100 millions de doses du vaccin de première génération de la société allemande Curevac en 2021."

Mais ce n’est pas tout, le site wavrien du laboratoire pharmaceutique britannique va aussi collaborer avec Curevac pour développer un vaccin à ARN messager contre les nouveaux variants du coronavirus avec pour objectif la mise sur le marché en 2022.

Le co-développement démarre immédiatement. Il ciblera les variants qui émergent déjà et ceux qui pourraient arriver par la suite. "Grâce à ce nouvel accord de co-développement, GSK et Curevac apporteront leurs ressources et leur expertise à la recherche, au développement et à la fabrication de nouveaux candidats vaccins, visant une protection plus large contre les variants du SRAS-CoV2, et qui permettraient une réponse rapide à des nouveaux variants qui pourraient émerger dans le futur. L’objectif de garder une longueur d’avance sur la pandémie", explique le communiqué de GSK.

Les deux groupes avaient déjà tissé des liens puisque GSK avait pris une participation de 10% au capital de la biotech allemande en juillet dernier. Il faut dire qu’un homme sert de lien et a sans doute facilité le rapprochement entre les deux, c’est Jean Stéphenne, l’ancien boss belge de GSK devenu président du conseil de surveillance de Curevac.

L’accord prévoit que GSK versera 150 millions d’euros à la start-up allemande, ce qui permettra au Britannique de détenir les droits du nouveau vaccin dans tous les pays sauf l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Il reste néanmoins au couple à obtenir le feu vert des autorités sanitaires européennes. Quoi qu’il en soit, on ne verra pas leur vaccin sur le marché avant 2022.