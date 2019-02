Grossesse: quand les futurs papas prennent leur rôle au sérieux

Il n’y a pas si longtemps, être père n’avait que des avantages : pouvoir être fier de son enfant, lui inculquer des valeurs et lui imposer une voie toute tracée, moyennant simplement un confort financier. Pour tout ce qui était d’élever l’enfant, c’était le rôle traditionnel de la maman, car après tout, c’est elle qui le porte pendant neuf mois et le met au monde. Vous avez dit cliché ? Vous n’avez pas tort. Aujourd’hui, les pères réclament une part plus importante, à commencer par des congés paternité plus longs (10 jours à l’heure actuelle). 60% des papas souhaitent obtenir autant de jours de congé de paternité que les mamans. La commission de l’Economie de la Chambre a d’ailleurs adopté récemment une proposition de loi introduisant un droit au congé de paternité et de naissance pour les travailleurs indépendants.

Les papas s'impliquent de plus en plus dans la naissance et les premiers jours du bébé. - © MARC PIERARD - RTBF

En 2016, près de 43.000 Belges ont pris un congé de paternité, soit quatorze fois plus qu’au début des années 2000, mais la question reste pourtant un tabou dans plusieurs milieux professionnels. Renaud, père d’un enfant de trois ans et bientôt d’un deuxième, a pris de longs congés : deux mois pour l’aîné (en comptant les vacances de Noël), et trois mois pour le second (en comptant les vacances de carnaval). « Quand je vois autour de moi, je suis l’un des papas qui a pris le plus de congés, raconte-t-il. Je pense que ce n’est pas encore assez accepté, que c’est difficile. » En décembre dernier, le baromètre de la Ligue des Familles indiquait que près de 32% des pères sondés n’avaient pas pris leur congé de paternité. Dans 10% des cas, les pères avaient peur des retombées négatives sur leur carrière… Si on veut changer la société, ça commence par l’implication des papas Mais même avant les premiers jours de l’enfant, les pères veulent avoir un rôle plus important, même s’ils semblent passifs lors de la grossesse et de l’accouchement. Pourtant, le simple fait de parler au futur bébé est crucial pour que l’enfant puisse sentir sa présence. Sans parler du fait de pouvoir accompagner la future mère, pas toujours très mobile. « Pendant la grossesse, le père a surtout un rôle de support, explique Alessandro, dont la compagne a accouché début février à Ixelles. Il faut faire à manger, faire les courses, éviter que la future mère fasse des efforts. Malheureusement, on ne peut pas faire plus, parce que c’est la mère qui doit porter l’enfant. »

Le sage-femme Pascal Vandehouweele pendant une 'soirée des papas' à Ixelles début février. - © PIERRE-LOUIS PUISSANT - RTBF

Pour Renaud et sa compagne Aurore, les congés de paternité ont permis de faire des exercices prénatals à deux, pour préparer au mieux l’accouchement. Aurore y voit même une perspective d’évolution de la société : « si on veut changer les rôles des femmes et des hommes dans la société, ça commence par l’implication des papas, affirme-t-elle. Si un fils voit que son papa est à la maison depuis qu’il est tout petit, c’est comme ça que la représentation des hommes et des femmes dans la société va pouvoir petit à petit changer. » Que ce soit avant ou après la naissance. Ouvrir une série de portes avec les pères D’où l’intérêt, pour certaines maternités, de donner des conseils aux futurs pères qui veulent s’impliquer mais sont un peu déboussolés, notamment sur leur rôle le jour J. « On est passés d’une époque extrême où l’accouchement était une histoire de femmes avec le papa dehors qui fait les mille pas dans le couloir en attendant la naissance, à une époque où les papas, qu’ils le veuillent ou non, doivent être présents », note Pascal Vandenhouweele, sage-femme à l’hôpital Etterbeek-Ixelles. Avec son confrère le gynécologue Frédéric Buxant, ils ont déjà organisé trois 'soirées des papas', dont la dernière a rassemblé une trentaine de futurs pères au début du mois de février. « Notre but, c’est d’ouvrir toute une série de portes avec les pères, et de voir un peu quels sont leurs problèmes, leurs questions, pour les aider à se positionner dans ce rôle », explique le gynécologue. Afin de préparer au mieux l’accouchement, quelques conseils pour les futurs pères : en premier lieu, discuter des modalités de l’accouchement (péridurale, présence du père, etc.), puis s’occuper entre autres de la logistique, du soutien moral, des massages… et bien sûr, si la mère est d’accord, de couper le cordon.