Gros embarras de circulation attendus sur le ring d'Anvers pour les vacances

D'importants travaux de réparation sur le ring d'Anvers (R1) en direction des Pays-Bas débuteront le lundi 9 avril en soirée. De gros embarras de circulation sont donc à prévoir jusqu'à la fin des vacances de Pâques, annonce mercredi l'Agence routière flamande (AWV). Les travaux devraient être terminés le dimanche 15 avril.

Le béton armé qui recouvre trois bandes de circulation à hauteur de Deurne doit en effet être changé sur une quinzaine de mètres. Selon l'AWV, ces travaux sont nécessaires car les forages effectués dans le cadre du projet de liaison Oosterweel (qui doit boucler le ring périphérique anversois) ont endommagé la voirie.

Eviter le ring anversois et passer par Bruxelles

Les trois voies les plus à droite en direction des Pays-Bas sont particulièrement touchées: il s'agit de la bretelle de sortie pour Deurne et de la bande de droite du ring lui-même. Les autres bandes de circulation présentent également une différence de niveau mais celle-ci a été jugée "acceptable".

Une bande supplémentaire du R1 sera en outre fermée pour servir de bande d'arrêt d'urgence. Afin d'équilibrer l'embouteillement, la circulation en direction des Pays-Bas pourra s'effectuer sur deux autres voies grâce à une ouverture dans la berme centrale. Le trafic en direction de Gand se fera donc sur trois bandes et celui vers les Pays-Bas sur quatre. Les accès et sortie pour Deurne resteront quant à elles fermées toute la semaine de vacances et les automobilistes seront déviés par Merksem.

L'agence demande dès lors aux conducteurs circulant entre Gand et Hasselt d'éviter le ring anversois et de passer plutôt par Bruxelles. Les transports en commun restent la meilleure option pour accéder à Anvers.