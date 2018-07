Gros embarras de circulation à Bruxelles à cause du sommet de l'Otan

D'importants embarras de circulation ont été constatés à Bruxelles et tout particulièrement dans le quartier Schuman, celui du Cinquantenaire et de Reyers à l'occasion du sommet de l'Otan. La rue Belliard est actuellement fermée à la circulation, ainsi que toutes les rues perpendiculaires. Le quartier européen et du cinquantenaire étaient d'ailleurs fermés jusqu'à 23h.

Suite au passage du cortège officiel des chefs d'Etat du sommet de l'Otan, le ring de Bruxelles a momentanément été fermé à Zaventem dans les deux sens. Les autoroutes et tunnels ont ensuite progressivement été rouverts autour de Bruxelles.