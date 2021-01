Groen dénonce "l'improvisation" du gouvernement flamand en matière de vaccination

Le gouvernement flamand "improvise" et "n'a aucun plan" pour la prochaine phase de la vaccination, a dénoncé le chef de groupe de Groen au parlement flamand, Björn Rzoska, mercredi, dans l'émission De Ochtend (VRT).

Qu'une légère accélération du tempo soit annoncée pour les maisons de repos constitue une bonne chose. "Mais après? Le gouvernement flamand n'est pas prêt pour le déploiement suivant et ne regarde pas plus loin que les premiers mètres", a-t-il regretté. "Il ne regarde pas plus loin que le bout de son nez et ça m'inquiète".

Des critiques balayées par le ministre flamand en charge des Affaires intérieures, Bart Somers (Open Vld). Après la vaccination de 750.000 personnes dans les maisons de repos et les hôpitaux du nord du pays, le ministre voudrait anticiper la vaccination du grand public au début du mois de mars.

Selon le ministre, un premier scénario sera disponible la semaine prochaine.