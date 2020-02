Grippe saisonnière: l’épidémie est officiellement déclarée

Le seuil épidémique de la grippe saisonnière a été franchi pour la deuxième semaine consécutive, annonce mercredi l’institut belge de la santé, Sciensano. L’épidémie de grippe est donc officiellement déclarée en Belgique.

Entre le 27 janvier et le 2 février 2020, 550 personnes pour 100.000 habitants ont consulté un généraliste en raison des symptômes grippaux (température élevée, toux, écoulement nasal, maux de gorge, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, etc.). Le seuil épidémique de 153 consultations pour 100.000 habitants est franchi pour la deuxième semaine consécutive et l’épidémie de grippe est officiellement déclarée en Belgique.