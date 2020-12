Grippe : les consultations continuent de diminuer, note Sciensano

L’incidence des consultations chez le médecin généraliste la semaine dernière pour syndrome grippal a diminué à 110 consultations pour 100.000 habitants, ressort-il du rapport hebdomadaire de Sciensano sur les infections respiratoires.

Il apparaît également que 45% de ces patients présentaient un test positif au Covid-19.

Les consultations pour syndrome grippal sont en baisse chez les adultes âgés de 15 à 64 ans et leur nombre est resté stable pour les autres groupes d’âge, note Sciensano.

Le rapport montre encore que la semaine dernière, un quart des tests Covid prescrits étaient positifs, avec un taux de positivité variant selon les symptômes. Les patients confirmés positifs sont principalement des adultes plus jeunes mais "relativement plus d’infections confirmées de Covid-19 ont été observées parmi des patients âgés de 85 ans et plus au cours des trois dernières semaines", ajoute Sciensano. 35% des personnes positives avaient des problèmes de santé préexistants.

Le nombre de décès "toutes causes confondues" a lui fortement augmenté à partir de la semaine 43, du 23 au 29 novembre, avec 4642 décès supplémentaires en Belgique. La surmortalité est particulièrement notée en Wallonie, avec 2615 décès supplémentaires depuis la semaine 43.

Enfin, le pic des décès toutes causes confondues en Belgique semble avoir été atteint le 7 novembre, tandis que celui des décès Covid-19 remonte à la veille (214 décès).