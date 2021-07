Grippe aviaire: l'Inde enquête sur son premier décès humain de la grippe aviaire

L'Inde enquêtait jeudi sur son premier cas répertorié de décès dû à la grippe aviaire après la mort en juillet d'un garçon de 11 ans, selon le ministère de la Santé.

Le garçon, qui vivait à Gurgaon près de New Delhi, souffrait également de leucémie et de pneumonie. Il a été hospitalisé dans la capitale le 2 juillet et est mort dix jours plus tard de défaillance multiviscérale.

Le séquençage génomique et l'isolement du virus sont en cours et une enquête épidémiologique a été lancée, a indiqué mercredi soir le ministère de la Santé.

La grippe aviaire est causée par des virus de la grippe qui se transmettent principalement entre oiseaux et parfois à l'humain. Les cas de transmission interhumaine sont très rares.

Deux souches de grippe aviaire, H5N1 (entre 2003 et 2011, après un premier épisode en 1997), puis H7N9 (depuis 2013), ont donné lieu en Asie à des contaminations humaines via les volailles infectées.

Le virus H7N9 a infecté 1.668 personnes et fait 616 morts depuis 2013, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Un sous-type considéré comme inquiétant

Pour le cas indien, le ministère a précisé que le virus appartenait au sous-type H5N, considéré comme inquiétant.

Les médecins et infirmiers qui ont traité le malade sont sous surveillance depuis le 16 juillet et aucun n'a signalé de symptômes, a ajouté le ministère.

Un traçage des contacts a été entrepris mais la famille, les proches ou les soignants n'ont montré aucun symptôme.

La Chine avait rapporté début juin un premier cas mondial chez l'être humain de grippe aviaire H1N03, qui n'a pas suscité à ce stade d'inquiétude chez les autorités sanitaires mondiales.

Par ailleurs, le virus H5N8, dérivé du H5N1, a été détecté en février en Russie sur plusieurs salariés d'une usine de volailles, après avoir circulé dans de nombreux élevages européens.

L'Inde avait ordonné en janvier l'abattage de dizaines de milliers de volailles pour contenir deux souches de grippe aviaire, H5N1 et H5N8. Ces dernières décennies, le pays a connu plusieurs flambées de grippe aviaire dont la plus grave, en 2008, avait provoqué l'abattage de millions de volailles.

Deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 million d'habitants, l'Inde est actuellement frappée par la pandémie de coronavirus qui a contaminé au total plus de 31 millions de personnes et en a tué plus de 400.000.