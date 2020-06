Grippe A et Zika : des chercheurs de Louvain trouvent un nouvel agent antiviral

Les chercheurs louvanistes Frédéric Rousseau et Joost Schymkowitz (VIB-KU Leuven) ont trouvé une nouvelle approche antivirale pour combattre la grippe A et le virus Zika. Ils ont réussi à inhiber la multiplication du virus lors d'expériences sur des souris, en utilisant des caillots de protéines qu'ils ont conçus et qui interagissent avec certaines parties protéiques du virus.

Protéines synthétiques

Les chercheurs ont utilisé la technologie Pept-in qu'ils avaient mise au point auparavant. Cette technologie identifie les parties de protéines qui font en sorte que d'autres protéines se collent ensemble et s'activent d'une manière spécifique. Elle a déjà été utilisée pour combattre les bactéries et même inhiber la croissance des tumeurs. Elle s'avère maintenant également être une voie intéressante contre les protéines virales telles que la grippe A et le virus Zika, selon les chercheurs.

En collaboration avec les laboratoires du VIB-UGent et de la KU Leuven, ils ont mis au point des protéines synthétiques qui se sont révélées efficaces lors d'essais sur des souris atteintes de la grippe A. Elles s'accumulent dans les endroits où elles perturbent l'infection et la réplication du virus.