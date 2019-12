Grève sur le rail: les cheminots (CGSP-ACOD) ont commencé leur "cortège funéraire"

Dans le cortège Isabelle, habillée en noir, nous explique : "Aujourd’hui, j’ai l’impression que l’on prend des mesures aux chemins de fer qui enterrent un peu la sécurité. On a connu Buizingen (collision entre deux trains le 15 février 2010 : NDLR) et on pense évidemment à toutes ces familles qui ont connu ce drame et on a peur de revivre la même chose. Parce que quand on voit les mesures qu’ils veulent encore prendre en 2020, ils ne font pas attention à la sécurité […] Ce qu’on voit c’est qu’ils font des économies… les conditions de travail sont de plus en plus mauvaises, on parle des cabines de signalisation où ils veulent imposer des services de 12 heures. Ça devient de plus en plus triste". Cette employée de la SNCB cite aussi la fermeture des gares, les automates, etc. Toutes ces raisons expliquent son deuil, dit-elle.