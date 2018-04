Grève SNCF: des perturbations entre Lille et Tournai ce mardi matin

En France, le premier épisode d'une longue série de grèves à la SNCF a quelques répercussions sur le réseau belge.

Les cheminots qui veulent faire plier le gouvernement sur la réforme du rail voulue par Emmanuel Macron ont opté pour une formule inédite dans sa forme : deux jours de grève tous les cinq jours et ce pendant trois mois. Ce sera donc un bras de fer à l'usure.

Des Thalys et des Eurostars supprimés

Ces mardi et mercredi, ce mouvement pourrait avoir des répercussions sur les liaisons avec la Belgique. Pour l'instant, plusieurs Thalys entre Bruxelles et Paris ont été supprimés dans chaque sens, ainsi que des Eurostars entre Bruxelles et Londres.

Vers 8h à la gare de Tournai, seulement deux trains étaient annoncés à destination de Lille, les autres sont supprimés. Des perturbations sont également à prévoir dans le sens des retours, depuis Lille vers Tournai. Pour l'instant, la liaison entre Mouscron et Lille se fait normalement.