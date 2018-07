Grève SNCB: une dizaine de liaisons IC devraient circuler presque toute la journée mercredi

Douze liaisons de train IC devraient circuler avec peu ou pas de perturbations presque toute la journée de mercredi, alors qu'une grève de 48h organisée par le Syndicat Indépendant pour Cheminots SIC a débuté mardi à 03h00 et se poursuivra jusqu'à jeudi à 03h00. La loi sur le service minimum est en application pour la deuxième fois.

A nouveau, la SNCB privilégie les grandes lignes, puisqu'il s'agit des liaisons IC Ostende-Bruxelles-Eupen, Charleroi-Sud-Essen, Binche-Turnhout, Quiévrain-Liège-Guillemins, Bruxelles-Midi-Namur-Luxembourg, Bruxelles-Midi-Namur-Liège-Palais, Tournai-Namur, Tongres-Hasselt-Aarschot-Bruxelles-Denderleeuw-Alost-Gand-Saint-Pierre, Gand-Saint-Pierre-Landen, Liers-Gouvy, Gouvy- Luxembourg et Bruxelles-Midi-Anvers-Central-Breda-Amsterdam-Central.

Douze autres lignes IC ne circuleront à l'inverse pas, à savoir Mons-Brussels Airport-Zaventem -Tournai, Anvers-Central-Louvain, Mol-Hasselt, Gand-Saint-Pierre-Bruxelles-Welkenraedt, Brussels Airport-Zaventem-Gembloux, Brussels Airport-Zaventem-Bruges, Bruges-Knokke, Etterbeek-Brussels Airport-Zaventem, La Panne-Gand-Saint-Pierre, Gand-Saint-Pierre-Anvers-Central, Turnhout-Anvers-Central, Anvers-Central-Bruxelles-Midi.

Quant aux autres liaisons IC, elles circuleront en cours de journée ou seulement durant les heures de pointe.

La majorité des trains omnibus ne rouleront pas

Un nombre très limité de trains S et de trains L prendront du service et ce, uniquement en heures de pointe. La majorité des trains P ne rouleront pas non plus. Les trains supplémentaires vers le littoral et les trains touristiques ne seront quant à eux pas de sortie. A l'inverse, cinq trains spéciaux seront affrétés pour le Dour festival, deux en provenance de Bruxelles, deux de Namur et un de Tournai.

Les gares Arcades, Balen, Beringen, Beverlo, Bourg-Léopold, Coxyde, Dixmude, Duinbergen, Florenville, Furnes, Heist, Heusden, Hofstade, Knokke, Kortemark, La Panne, Tielt, Zolder, Zonhoven ne seront pas desservies, indique la SNCB.

L'entreprise ferroviaire déconseille de circuler depuis ou vers Beersel, Beignée, Berzée, Bléret, Bierset-Awans, Boechout, Bouwel, Cour-sur-Heure, Ecaussinnes, Evere, Familleureux, Fexhe-le-Haut-Clocher, Hamont, Haren, Huizingen, Jamioulx, Kessel, Lommel, Marche-lez-Ecaussinnes, Meiser, Moensberg, Momalle, Neerpelt, Nijlen, Overpelt, Pry, Remicourt, Voroux et Wolfstee.

La SNCB recommande aux voyageurs de consulter le planificateur de voyages ou l'application pour plus d'informations.