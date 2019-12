Grève SNCB: un train IC sur deux roule ce jeudi

La moitié des trains IC et un tiers des trains S et L roulaient toujours jeudi vers 10h00, comme prévu dans le plan de transport alternatif, et ce depuis 05h00, a indiqué le porte-parole de la SNCB Vincent Bayer.

"Nous suivons la situation de très près. Nous avons composé le plan de circulation aujourd'hui grâce aux déclarations d'intention de travailler des membres du personnel. Et ça roule bien depuis ce matin mais nous ne sommes pas à l'abri d'une personne malade ou autre, d'autant plus dans le cas d'un effectif réduit de base", a-t-il ajouté.

►►► À lire aussi : pourquoi les syndicats ont-ils décidé de partir en grève ?

Pour planifier leur trajet pendant cette journée de grève, les usagers sont invités à consulter le planificateur de voyages sur l'application ou sur le site internet de l'entreprise ferroviaire.

Les syndicats demandent notamment une hausse des salaires de 1,1% (comme dans le secteur privé), des engagements statutaires, les mêmes conditions salariales pour les contractuels et les statutaires, ainsi que le maintien d'un régime de travail de 36 heures pour l'ensemble du personnel, actuel ou à venir.