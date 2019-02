Grève nationale : l'aéroport de Charleroi sera fermé mercredi

L’aéroport de Charleroi (Brussels South Charleroi Airport) a annoncé qu’il sera fermé mercredi, en raison de la grève nationale. Une première sur ces 20 dernières années. Au total, 120 vols et 18.600 passagers seront impactés par cette mesure.

Brussels South Charleroi Airport recommande aux personnes concernées de prendre contact directement avec la compagnie aérienne concernée et de consulter son site web afin d’effectuer les démarches relatives aux vols impactés.

Eviter un maximum les problèmes le jour-j

« L’aéroport est un ensemble complexe de personnes avec différentes entités, sociétés, le personnel de l’aéroport en lui-même. Face à cette grève, il y avait énormément d’inconnues au niveau de toutes les entités. Et il était donc important de se placer dans les chaussures des passagers et se demander que faire pour éviter un maximum les problèmes le jour-j et se voir bloquer, que ce soit à cause d’un manque d’effectif ou parce qu'il y a des blocages aux abords de l’aéroport. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, mais il a été obligé de suspendre les activités », précise Vincent Grassa, le porte-parole de l’aéroport.

Un préavis de grève a par ailleurs été déposé chez les aiguilleurs du ciel de Skeyes, la société en charge du contrôle aérien en Belgique, qui a décidé de limiter la capacité du trafic aérien à 50% pendant l’action syndicale.

L’entreprise a pris cette décision sur la base des données dont elle dispose en ce moment concernant les effectifs. « De cette façon, la sécurité aérienne continuera d’être garantie », précise skeyes.