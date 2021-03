Grève nationale du secteur privé : quelles sont les perturbations dans votre province ?

La grève nationale du secteur privé ce 29 mars a débuté ce dimanche soir à 22h pour 24h. Ce sont les discussions autour de la marge disponible pour les augmentations salariales qui sont à l’origine de la colère des syndicats . L’impossibilité, jusqu’à présent, de trouver un accord a poussé les deux principales organisations syndicales, la CSC et la FGTB, à organiser une journée de grève générale ce lundi 29 mars.

Pour limiter l’impact sur les voyageurs, l a compagnie ferroviaire a élaboré un service de trains alternatif basé sur le nombre de travailleurs qui ne prendront pas part à l’action. Ce service garanti permettra de faire rouler plus d’un train sur deux par rapport à l’offre habituelle, dont les horaires sont consultables via le planificateur de voyage sur l’app ou sur le site internet de la SNCB, précise la société de transport belge.

La grève de 24 heures sur le rail , dans le cadre de l’action nationale menée par les syndicats CSC et FGTB ce lundi, a débuté dimanche à 22H00. Des perturbations sont attendues pour les transports en commun. Une majorité de trains devraient toutefois circuler, a assuré samedi la SNCB.

Sept grandes lignes de tram sur 17 sont également en service (lignes 3, 4, 7, 8, 9, 82 et 92) ce lundi matin, tandis qu'un bus sur cinq circule (lignes 36, 46, 53, 58, 59, 65, 71, 87, 89, 95).

L'appel à la grève nationale lancé par les syndicats CSC et FGTB entraîne également de fortes perturbations sur le fonctionnement des transports publics en Région bruxelloise. Pour les métros, seule la ligne 1 roule sur le tronçon entre les stations Gare de l'Ouest et Montgomery. Les autres lignes de métro ne circuleront pas ce lundi, indique la STIB.

Des entreprises seront donc paralysées ce lundi afin de dénoncer cette situation et revendiquer la possibilité de négocier des augmentations plus conséquentes de salaire, là où c’est possible. Il est entendu que les règles sanitaires seront scrupuleusement respectées par les délégué(e) s syndicaux qui seraient amené(e) s à devoir bloquer des entrées d’entreprise. Il n’y aura pas de piquet physique ou des piquets avec un nombre très limité de délégués ou de militants. Effectivement, vu le contexte sanitaire actuel très particulier, il a été demandé aux travailleurs grévistes de rester à leur domicile.