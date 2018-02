Grève : les enfants de Saint-Gilles sont regroupés dans certaines écoles

Ce matin, les enfants de l'école Peter Pan et de l'école JJ Michel ont découvert une nouvelle cours de récréation, celle de l'École Nouvelle. En cette journée de grève, ils seront surveillés par des enseignants et des accueillants venant de différentes écoles.

Les grilles se sont ouvertes à 8h10 ce matin. Les enfants de l'école sont habitués à ce rituel, ils disent bonjour au gardien et lui tapent dans la main. Chez les nouveaux, on entend : "C'est ici, la cours a l'air belle !".

Des surveillants d'ici et d'ailleurs

Boucherah a déposé son fils à l'école et a poursuivi sa journée en tant qu'accompagnante. "Tout était bien organisé, aujourd'hui, on savait que c'était garderie" explique-t-elle. Marie-Christine est aussi surveillante, mais d'habitude, elle va dans une autre école. "On a une coordinatrice qui a tout organisé, on savait qu'on devait venir ici aujourd'hui" précise-t-elle.

Des parents bien informés

Quant aux parents, ils ont été informés par courrier et puis par mail. Martina est la maman d'un petit garçon de l'École Nouvelle. Pour lui, pas de grand changement. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, l'école se terminera plus tôt que d'habitude, à 15h30, puisqu'il n'y a pas de garderie. Heureusement, Martina ne travaille pas aujourd'hui : "Je vais pouvoir venir chercher mon enfant, mais sinon on essaie de faire des tournantes avec les autres parents. Ici, à Saint-Gilles, on s’entraide beaucoup".

La fille de Céline, elle, a découvert un nouvel environnement. En arrivant, son nom a été inscrit sur une liste de présence. Elle s'est ensuite dirigée vers la classe qui était attribuée à son école. "Ils retrouvent les enfants de leur école, mais aussi certains de leurs enseignants, ce sont des figures connues alors ça va" assure Céline.

Les motifs de la grève

Certains parents étaient au courant du motif de la grève et de la réforme des pensions. C'est le cas de Martina qui s'est dite solidaire du mouvement. Céline, de son côté, ne connaissait pas les raisons de cette grève. Avec un grand sourire : "Depuis que je suis maman, je n'ai plus le temps de m'informer !".