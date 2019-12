Grève en France : les produits frais arriveront-ils à temps sur vos tables de fêtes ?

La grève se poursuit cette semaine en France contre la réforme contestée des retraites. Depuis une dizaine de jours, plusieurs secteurs enchaînent les manifestations et les arrêts de travail. Les transports parisiens sont bloqués. Les conséquences se ressentent sur les routes avec de longues files qui s’accumulent sur les routes de la périphérie parisienne. A cela s’ajoute des blocages routiers mis en place ce lundi matin à Lille, Vannes, Toulouse, Lyon, Nancy, Miramas. Les transporteurs français réclament de meilleures conditions de travail et de salaires. A quelques jours des fêtes de Noël, ces manifestations risquent-elles de bloquer les produits frais qui doivent arriver dans les commerces belges et qui atterriront sur vos tables de fête ?

A priori, il n’y aura pas de problème d’acheminement des produits frais vers la Belgique. Pour certains vendeurs, les commandes sont passées et les frigos sont déjà remplis. "Les commandes se font fin novembre et elles doivent arriver chez nous pour le 6 décembre maximum, explique Jean-Claude, traiteur sur les marchés de Bruxelles et du Brabant wallon. "Ce n’est pas le 24 décembre qu’on va vendre les produits." Aujourd’hui, les dates limites de consommation sont plus longues. Certains produits sont donc acheminés à l’avance et n’ont pas besoin d’attendre la dernière limite avant d’être distribués.

De nouvelles commandes doivent encore arriver, mais les grèves en France risquent de retarder les livraisons. "Si d’habitude, on est livré à 6 heures du matin, il se peut qu’on soit livré à 11 heures du matin, mais quatre ou cinq heures de retard, ce n’est pas grave, nuance Jean-Claude. Je connais des grossistes en poisson qui vont eux-mêmes chercher la marchandise."