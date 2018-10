Grève du zèle de la police le 12 octobre: autoroutes, zonings ou encore aéroports seront visés

Malgré plusieurs appels et des mois de concertation, les policiers estiment ne pas être entendus. Aujourd'hui, ils tapent du poing sur la table et passent à l'action. Ils annoncent une grève du zèle le 12 octobre prochain, en front commun syndical. Des actions seront menées dans tout le pays.

"La ligne rouge est toujours le manque d’effectifs", explique Stéphane Deldique, vice-président de la CSC-service public. "Il y a aussi le dossier pensions et pénibilité pour lequel nous demandons bien évidemment d’être reconnu comme métier pénible". Plus récemment l’ouverture du centre 127 bis a augmenté le malaise des hommes en bleu. "Cette ouverture a été faite dans la précipitation, elle n’offre pas les garanties de bonnes conditions de travail pour les policiers. Malgré la concertation qui s’est tenue il y a quelques jours, force est de constater qu’on ne nous écoute pas. Donc nous disons 'ça suffit', nous devons mener des actions."

Eddy Qaino, permanent CGSP va dans le même sens : "Nous disons que le ministre de l’Intérieur et le gouvernement ne font plus attention à un organe démocratique comme la police ! Et ils sont dans l’illégalité. Il y aura des actions devant le 127 bis mais aussi à l’aéroport de Bruxelles car nos collègues de Zaventem ont décidé de se joindre à l’action. Ce sera donc sur les autoroutes, à l’entrée des zoning industriels, dans les aéroports..."

Quelles actions et comment ?

Sous diverses formes, "c’est tout le sens d’un préavis, ajoute Stéphane Deldique. Et bien évidemment sans dévoiler ce que nous mettrons en place ! Mais ici, on parle de grève du zèle, tant au niveau de la police fédérale que de la police locale. Pour démontrer aux citoyens que par le manque d’effectifs, nous ne pouvons pas travailler de manière effisciente, efficace et rapide."

Des tracts seront donc distribués aux automobilistes et à la population en général, mais pas partout. "Maintenant, il faut expliquer aux gens le pourquoi de notre action. Sinon çà n’a pas de sens. J’entends déjà certains dire que cela sera source d’énervement. Vous savez, ses dernières années, ce genre d’action, on en compte sur les doigts d’une main."

Les syndicats pensent que dans son ensemble, la population comprend qu'avoir des services régaliens comme la police, l'armée, la défense, bien équipés et avec un effectif suffisant pour effectuer les missions qui leur sont dévolues,est important. "Je pense que la population est derrière nous. Mais nous devons marquer le coup", ajoute Stéphane Deldique. Et de préciser que l'action, pour être efficace, doit être visible. " L’état doit se rendre compte que nous aussi nous pouvons mener des actions qui ont un impact sur le citoyens. Et donc nous espérons que nous serons invités à la table des négociations et que nous aboutirons à des résultats."