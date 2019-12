Grève du rail: comment savoir quels trains roulent normalement?

A partir de ce mercredi 22h et jusque demain soir à la même heure, le rail sera perturbé par un mouvement de grève. Mais la SNCB a prévu un service minimum et un train sur trois circulera sur le réseau. Plusieurs moyens existent afin de savoir quelles sont les lignes impactées et celles qui ne le sont pas.

La SNCB invite ses navetteurs à se rendre sur son site de planificateur de voyage belgiantrain.be. On peut déjà y voir que certains trains sont supprimés comme le Mons-Brussels Airport-Tournai ou encore celui entre Jurbise et Braine-le-Comte. Vous pouvez également vous rendre sur l'application mobile de la SNCB afin de voir si votre ligne est impactée. Gardez aussi un œil sur les réseaux sociaux. Les comptes Twitter et Facebook tenteront de vous informer au mieux sur la situation en temps réel. Le trafic international sera également perturbé. Il est donc préférable de consulter le site SNCB International. Si vous devez acheter un titre de transport, pensez également à prendre vos précautions. Le service au guichet de certaines gares sera aussi touché.

L'application de la SNCB est fiable même s'il est fortement conseillé de regarder deux fois plutôt qu'une si votre train roule normalement. Si vous comptez tout de même vous rendre à la gare, le canal d'information le plus sûr reste les annonces audio avec le risque d'avoir une mauvaise surprise et d'apprendre une fois sur place que votre train est supprimé.