Grève du personnel hospitalier : les conventions bientôt signées et le préavis jusqu’au 30 juin levé

Fumée blanche dans les hôpitaux après une nouvelle journée de mobilisation et de grève. La réunion entre les syndicats et les fédérations patronales est désormais terminée. Les fédérations patronales soutiennent qu’elles comprennent le mal-être du personnel hospitalier et s’engagent à signer les conventions collectives de travail avant la fin du mois. Le préavis de grève qui courait jusqu’au 30 juin est donc levé.

Une rencontre a également eu lieu avec des membres du cabinet du ministre de la santé publique Franck Vandenbroucke, qui s’engage à prévoir une concertation. Aucun délai n’a été avancé, ce que les syndicats déplorent.