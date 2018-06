Grève du 28 au 30 juin à la SNCB: 1 train sur 3 circulera

La SNCB a diffusé un communiqué mercredi soir précisant les services alternatifs mis en place pour les voyageurs pour ces prochains jours de grève, en vertu de la loi sur le service minimum.

Effectivement, comme annoncé par le syndicat CGSP/ACOD, des actions seront menées du 28 juin dès 22h au 30 juin, même heure, contre les projets du gouvernement en matière de pension. Ce sera donc le test ultime pour l'entrée en vigueur de la loi sur le service minimum. Mais le trafic ferroviaire sera tout de même perturbé vendredi et samedi. On fait le point.

1 train sur 3 circulera

Selon leurs prévisions, 1 train sur 3 circulera vendredi. Des trains IC circuleront pendant la journée et les heures de pointe. Par contre, les trains L et S circuleront uniquement durant les heures de pointe du matin et du soir.

Samedi, un certain nombre de trains IC, L et S circuleront, mais moins fréquemment que d’habitude. A noter aussi qu'il n'y aura pas de trains supplémentaires, comme habituellement le week-end, vers la Côte et d'autres destinations touristiques.

La SNCB recommande à ses voyageurs de consulter régulièrement - et surtout juste avant de se rendre en gare - le planificateur de voyage online sur le site web de la SNCB ou l’App SNCB afin de savoir si des trains circulent effectivement sur leur trajet.

