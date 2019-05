Grève des transports aux Pays-Bas : le tunnel IJ, habituellement réservé aux voitures, ouvert aux vélos

Les Pays-Bas sont touchés par une grève des transports ce mardi. Les syndicats réclament notamment un gel de l’âge légal de la retraite à 66 ans et une « pension décente ». Ils marquent donc le coup par des actions dans tout le pays. Conséquence : aucun train, tram, bus ou ferry ne roule.

Pour garantir l’accès et la circulation dans la ville, Amsterdam a tout de même trouvé une solution et a ouvert le tunnel IJ (auparavant réservé aux voitures), qui relie le centre d’Amsterdam à Amsterdam-Noord, aux vélos et aux services d’urgence comme vous pouvez le voir dans cette vidéo.