Grève des pilotes de Ryanair: 82 vols annulés à Charleroi, 26 à Bruxelles

La grève des pilotes irlandais, allemands suédois et néerlandais de Ryanair va entraîner l'annulation de 26 vols réguliers sur 46 à l'aéroport de Zaventem, ce vendredi. C'est ce qu'annonce la porte-parole de l’aéroport national. "Cela concerne à la fois les vols au départ et à l'arrivée", explique Anke Fransen, porte-parole de l'aéroport de Zaventem.

À l'aéroport de Charleroi, Ryanair a annulé 82 vols, 41 départs et 41 arrivées, ce vendredi. Des annulations qui touchent quelques 14.000 passagers qui ont du prendre leurs dispositions: planifier un nouveau vol ou demander un remboursement.

Les syndicats de la compagnie aérienne irlandaise à bas prix ont appelé les pilotes de différents pays à cesser leurs activités le 10 août. Les syndicats de toute l'Europe sont en conflit ouvert avec la compagnie aérienne. Ils exigent de meilleures conditions de travail et une plus grande participation syndicale dans l'entreprise. Les 25 et 26 juillet, c'est l'équipage de cabine qui avait débrayé, notamment en Belgique.