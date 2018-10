Grève des bagagistes, galère des voyageurs: "C'est très long, très très long, mais y'a pas le choix"

Troisième jour de grève des bagagistes à Brussels Airport. Troisième jour de galère pour nombre de voyageurs qui voient leurs départs en vacances perturbés. Témoignages.

La nuit a été courte pour cette mère de famille. Après deux petites heures de sommeil, elle est arrivée à Zaventem à 3h30 du matin dans l'espoir de pouvoir s'envoler vers Djerba. Son vol annulé et après avoir joué des coudes dans le hall d'embarquement, elle a fini par dénicher un itinéraire bis, "on part avec le bus vers Amsterdam, on a un vol vers la Tunisie prévu dans l'après-midi".

Un bus pour Amsterdam que devrait emprunter également cette jeune femme originaire de Quaregnon. Mais en ce premier jour des vacances de Toussaint, son décollage vers la Turquie reste encore incertain. "On ne sait pas trop si on va vraiment avoir un vol pour Antalya, est-ce qu'il sera direct ou avec une escale". Face à une situation qui la dépasse, sa lassitude se fait sentir, même si elle tente de garder le sourire, "c'est très long, très très long, mais y'a pas le choix".

"On est partis de la maison avec des tartines et des jouets donc ça va encore"

Sous les panneaux d'affichage où se détache le rouge vif des vols annulés, les passagers patientent, assis, parfois avachis sur leurs valises, signe d'une attente qui commence à se faire longue. Singulièrement pour la quarantaine de personnes qui ont passé la nuit, sur des lits de camp, dans un des halls de l'aéroport, faute d'un logement à proximité.

Avec ses deux têtes blondes, cette Flamande a investi un de ses lits de camp. La petite famille patientent depuis 5 heures ce matin, dans l'espoir, elle aussi, de filer vers la Turquie. Heureusement, cette trentenaire s'est bien préparée à cette attente forcée: "On est partis de la maison avec des tartines et des jouets donc ça va encore".

Face à un programme assombri par la grève des bagagistes, les passagers rencontrés dans la matinée à Brussels Airport relativisent la situation, mais pointent tout de même une information qui arrive souvent au compte-gouttes en provenance des équipes de l'aéroport.