Grève dans les prisons : pour les syndicats le ministre Koen Geens mérite un "zéro pointé"

Toutes les prisons du pays sont touchées ce jeudi d’une manière ou d’une autre par le mouvement de grève des agents pénitentiaires. Pour les syndicats, la raison du mécontentement est claire : le ministre de la Justice n’a pas respecté le protocole d’accord qu’il a signé en 2016. Les syndicats dénoncent l’absence de progrès sur une série de problèmes, dont la surpopulation carcérale, la pénurie de personnel ou encore le manque d’infrastructures adéquates. Ce jeudi matin, le ministre de la justice Koen Geens a reçu une délégation du syndicat chrétien qui manifestait devant ses bureaux. Dans l’après-midi, le ministre a répondu à des questions parlementaires à la chambre.

Dans sa prise de parole, il reconnaît les problèmes mais défend le bilan de sa mandature. "Nous avons essayé de rendre la fonction des agents pénitentiaires aussi attractive que possible par rapport à la stabilité de l’emploi… Mais les infrastructures de nos prisons, dans 50% des cas sont vétustes. Celles qui ont été construites dans les années 70 et 80, comme à Bruges ou Lantin, manquent de stabilités", a-t-il entamé devant les parlementaires. Koen Geens explique aussi que son objectif était de n’avoir que 10.000 prisonniers en Belgique. "Je pensais que nous pourrions rapidement construire de nouvelles prisons… Pendant ma mandature, la capacité a diminué de plus de 1000 places. Nous sommes passés à 9100 places", explique le ministre et justifie cette baisse par la fermeture de la moitié de la prison de Forest, l’incendie du site de Merksplas et la fermeture de Tilburg aux Pays-Bas.

Note positive ? Deux prisons vont être construites

Le ministre relève deux points positifs qui pourraient présager d’un retour à l’équilibre au niveau des détenus et des places disponibles. Les travaux de la prison de Haren ont débuté, affirme-t-il. Et pour celle de Termonde, la décision définitive sera prise au conseil des ministres.

La réponse des syndicats en tout cas : c’est un "zéro pointé". Ils appellent le futur gouvernement à "ne pas répéter les erreurs du passé".