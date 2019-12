Grève dans les prisons: la surpopulation carcérale pointée du doigt

Ce constat alarmant de la surpopulation dans les prisons ressort des chiffres fournis par l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, il manque plus de 1664 places. Une surpopulation qui a des conséquences sur les détenus et sur le personnel pénitentiaire. Les causes de cette surpopulation sont liées aux peines et les conséquences sont lourdes, c’est ce que nous dit Kathleen Van De Vijver, la porte-parole de l'administration pénitentiaire : "Pour le moment, on voit qu’il y a des peines qui sont plus lourdes. Cela veut dire que les personnes doivent rester plus longtemps en prison. C’est un mythe que les prisonniers sont libérés après un tiers de la peine. La réalité est complètement différente. Cela a des conséquences pour les détenus et pour les membres du personnel. Dans la plupart des cellules, il n’y a pas une toilette qui est réparée, donc les gens qui doivent vivre ensemble… Nous ne pouvons pas respecter la vie privée d’un détenu". Pour cette porte-parole, le calcul est simple, s’il y a plus de monde en prison, il est plus difficile de proposer de l’aide ou des services aux détenus (activités, service social, soins médicaux, etc.). Et tout cela sans oublier que la surpopulation créée également des tensions dans les prisons.

L'administration pénitentiaire demande d'une part de nouvelles prisons comme celle de Haren ou de Termonde et d'autre part la rénovation de certaines prisons.