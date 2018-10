Grève d'Aviapartner: les négociations suspendues temporairement

Les négociations entre la direction et les syndicats d'Aviapartner sur le site de l'aéroport national ont été temporairement suspendues samedi après-midi.

Les trois syndicats ont passé en revue ensemble la dernière liste des propositions de la direction. Ils ont immédiatement déposé des contre-propositions qui ont été transmises à la direction.

Les deux parties se sont alors remises à table pour éclaircir certains points et répondre aux questions. Les discussions ont ensuite été suspendues, les syndicats ont déclaré qu'aucune avancée significative n'a encore été faite. Le point de blocage principal sont les statuts des travailleurs : les syndicats ne veulent plus d'intérimaires, et transformer les CDD en CDI, la direction n'envoie aucun signal positif à ce niveau. La direction réfléchit pour le moment aux contre-propositions avancées par les syndicats.

Les deux parties devraient se retrouver à 17h.

De nombreux vols annulés à Brussels Airport

Avant la réunion, la direction d'Aviapartner avait déclaré que la grève durerait jusqu'à dimanche, ce que le syndicat a démenti: il souhaite atteindre un accord le plus vite possible.

Cette action a eu de fortes répercussions pour les passagers : un vol sur cinq a été annulé samedi à Brussels Airport, on parle de 70.000 personnes concernées. Bon nombre de victimes se plaignent de devoir dormir dans l'aéroport.

