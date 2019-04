Grève chez SAS: plus de 1200 vols annulés, 110.000 passagers immobilisés

Le transporteur scandinave SAS a annoncé dimanche l’annulation de 1213 vols lundi et mardi, immobilisant 110.000 passagers supplémentaires, en raison de la poursuite de la grève de pilotes qui dénoncent leurs conditions de travail. A Brussels Airport, 10 vols de et vers Stockholm sont d’ores et déjà annulés pour les journées de dimanche et lundi. C’est le cas également de 8 vols de et vers Oslo et de 6 vols de et vers Copenhague.

Au total près de 280.000 voyageurs sont touchés depuis vendredi, date du début du conflit et de la rupture des négociations entre les partenaires. Lundi 667 vols sont annulés et 546 mardi, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Une majorité des vols intérieurs, mais aussi des liaisons européennes et long-courriers de SAS sont perturbés par ce débrayage suivi par plus de 1400 pilotes.

L’association suédoise des pilotes de ligne, qui a lancé la grève, a déclaré que des mois de négociations n’avaient pas permis de trouver une solution à la « détérioration des conditions de travail, aux horaires de travail imprévisibles et à l’insécurité de l’emploi » pour les pilotes. La confédération suédoise des entreprises de transport a pour sa part affirmé qu’elle ne pouvait pas accepter une augmentation de 13% des salaires demandée par les pilotes, au vu d’une « moyenne déjà élevée de 93.000 couronnes (8766 euros) par mois ».