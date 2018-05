Grève chez Carrefour: 18 hypermarchés fermés ce samedi

18 hypermarchés Carrefour n'ouvriront pas leurs portes ce samedi. En cause, le plan de restructuration de l'entreprise qui inquiète les travailleurs. Ces employés craignent des pertes d'emplois et une réorganisation du travail incluant plus de polyvalence. 1000 emplois sont menacés.

Jusqu'à présent, les négociations entre direction et syndicats n'ont pas abouti. D'après la direction une prochaine réunion doit se tenir mercredi.

Les travailleurs de Carrefour veulent davantage de précisions sur la future réorganisation du groupe. Mais aussi sur la polyvalence que la direction souhaite leur imposer. Au début de l'année un plan de restructuration a été annoncé. Et avec lui, la suppression de 1200 emplois. A Bruxelles et dans le Brabant wallon, tous les hypermarchés seront fermés.