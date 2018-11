Grève chez bpost: la tournante se poursuit avec les guichetiers et bureaux de poste

La grève tournante se poursuit chez B-Post. Ce sont les guichetiers qui se croiseront également les bras ce lundi. Les bureaux de poste resteront donc fermés.

Pas la peine de se rendre à la poste ce lundi, les portes seront fermées. Mais que réclame exactement le personnel ? Un meilleur salaire, plus de considération, mais surtout une diminution de la charge de travail. "Chaque facteur a une charge de travail qui n'est plus gérable pour le moment. Les facteurs qui commencent à 6h30 avec des colis ne terminent jamais à l'heure, ils ont entre 45 minutes et 1h30 de supplément non rémunéré chaque jour", raconte Fabian Rustin délégué CSC à la poste de Braine l'Alleud.

Ce sont donc des travailleurs fatigués qui entament leur sixième et dernier jour de grève annoncé ce lundi. Pour le syndicaliste, le problème réside dans les problèmes de santés occasionnés par le travail à la poste. "Il y a des problèmes de santé. On tire, on tire, on tire et les gens tombent malades. Il y a des problèmes de dos, des problèmes d'articulations car la cadence est infernale", se plaint-il.

La grève doit en principe se terminer demain. Il n'est cependant pas exclu qu'elle se prolonge si les syndicats n'obtiennent pas gain de cause. On en saura plus aujourd'hui après une nouvelle réunion entre syndicats et direction. "Ce que l'on demande c'est d'avoir du personnel en suffisance, pouvoir prendre nos congés quand on les demande et que les services soient équitables pour tout le monde", revendique Fabian Rustin.

En tous cas, les lettres et colis en attente depuis la semaine dernière, devraient trouver le chemin de vos boites aux lettres ce matin. Mais les grosses boites aux lettres rouges, elles, ne seront pas relevées.