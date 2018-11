Grève chez Aviapartner: des valises attendent encore leurs propriétaires à Brussels Airport

Plusieurs valises, qui avaient été bloquées dans les hangars de l'aéroport de Zaventem en raison de la grève du bagagiste Aviapartner, attendent toujours de retrouver leur propriétaire. Brussels Airport appelle dès lors les voyageurs qui ne l'auraient pas encore fait à venir récupérer leur bagage, peut-on lire sur le site web de l'entreprise.

Les voyageurs sont invités à suivre la procédure de récupération des bagages communiquée par Brussels Airport, soit envoyer le numéro de vol, la date du vol, le numéro de l'étiquette du bagage, ainsi que leur nom, adresse, numéro de téléphone et courriel à l'adresse mail suivante: baggagebru@welcomeservices.be. De cette manière, les derniers bagages pourront être rendus plus rapidement à leurs propriétaires.

Une grève spontanée avait éclaté le 25 octobre chez Aviapartner à Brussels Airport. Ce n'est que six jours plus tard, le 31 octobre, que les syndicats et la direction étaient parvenus à un accord. Au total, pas moins de 960 vols avaient dû être annulés et quelque 115.000 passagers avaient été affectés par le mouvement social.