Grève à la SNCB: trafic fortement perturbé malgré le service garanti

La grève sur le rail a débuté ce jeudi soir à 22h, pour se poursuivre jusque samedi à la même heure. Ce sont 48 heures de grève à l'appel de la CGSP, qui proteste contre la réforme des pensions.

Pour la première fois, un service garanti est mis en place. En fonction du nombre de grévistes déclarés, la SNCB a organisé une offre de train alternative pour vendredi.

1 train sur 3 circulera

Selon les prévisions de la SNCB, 1 train sur 3 circulera vendredi. Des trains IC circuleront pendant la journée et les heures de pointe. Par contre, les trains L et S circuleront uniquement durant les heures de pointe du matin et du soir.

Samedi, un certain nombre de trains IC, L et S circuleront, mais moins fréquemment que d’habitude. À noter aussi qu'il n'y aura pas de trains supplémentaires, comme habituellement le week-end, vers la Côte et d'autres destinations touristiques.

La SNCB recommande à ses voyageurs de consulter régulièrement - et surtout juste avant de se rendre en gare - le planificateur de voyage online sur le site web de la SNCB ou l’App SNCB afin de savoir si des trains circulent effectivement sur leur trajet.

Règles de compensation

Les règles de compensation pour les retards de trains seront également appliquées durant le service minimum, a indiqué la SNCB mercredi soir. Tant les voyageurs munis d'un abonnement que ceux avec un billet pourront y prétendre sous certaines conditions.

Toute personne faisant face à un retard de 60 minutes ou plus peut réclamer un remboursement auprès de la SNCB. Cela vaut également pour les voyageurs qui ont acheté un billet après l'annonce de la grève. C'est la règle durant les grèves partielles, comme celle de 48 heures prévue par la CGSP-Cheminots dès jeudi soir. Elle concerne aussi les abonnements.