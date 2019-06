Greta Thunberg reçoit le prix le plus prestigieux d'Amnesty International

Jour Première - Valérie Michaux , responsable Campagnes et Communication au sein d'Amnesty... 08H32 - L'invité(e) : Le prix Ambassadeur de la Conscience, le plus prestigieux des prix remis par Amnesty International, sera décerné ce vendredi. Ce prix est décerné aux personnes qui ont fait preuve d'un leadership et d'un courage exceptionnels pour défendre les droits humains. On en parle avec VALÉRIE MICHAUX, responsable Campagnes et Communication au sein d'Amnesty International Belgique