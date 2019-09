Greta Thunberg, la cible "de vieux messieurs qui n'ont pas envie de changer leur vision du monde"

C'était il y a un an seulement. Durant la rentrée scolaire 2018, une collégienne suédoise de 15 ans sèche les cours et s'installe chaque vendredi, armée d'une pancarte devant le Parlement suédois; pour sensibiliser les députés à l'urgence climatique. Les images font rapidement le tour du monde et propulsent Greta d'abord au rang de phénomène médiatique puis d'icône de la cause climatique.

Son discours passionné devant l'ONU a fait le tour du monde cette semaine. "Comment osez-vous"? C'est par ces mots et quasiment au bord des larmes que la jeune activiste Greta Thunberg s'est adressée aux leaders du monde entier ce 23 septembre à New York, les accusant d'inaction face au réchauffement climatique. Soutenue par certains, étrillée par d'autres, la suédoise de 16 ans ne laisse personne indifférent.

Le photographe Yann Arthus-Bertrand qui a immédiatement dénoncé les attaques de "ces vieux cons", parlent de Greta comme d'un "miracle". En plus de Barack Obama voit en elle "l'une des plus grandes défenseures de notre planète" , d'autres personnalités, à l'image de Jean-Pascal Van Ypersele, apprécient son combat. "Je la soutiens à 100%. Je crois que ceux qui la critique sont bien souvent de vieux messieurs qui n’ont pas envie de changer leur vision du monde. Il faudrait beaucoup plus écouter ces jeunes qui sont très préoccupés par leur avenir. Il faut accepter de répondre à leur interpellation et ne pas les mettre dans un tiroir comme on a trop souvent fait avec les rapports du GIEC".

La vieille garde n'apprécie pas être pointée du doigt et ne veut pas céder "aux abstraites sommations de la parole puérile", selon les mots d'Alain Finkielkraut qui voit le "symptôme dont elle souffre, (comme) malléable et influençable".

Une activiste "manipulée"?

Comme la jeune Pakistanaise Malala Yousafzai pour l'éducation des filles ou l'ancien lycéen américain David Hogg qui milite contre la prolifération des armes à feu, Greta Thunberg a été accusée d'être une enfant manipulée.

Elle-même a répondu qu'elle n'était pas une marionnette: "Il n'y a personne derrière moi, à part moi", a-t-elle écrit sur Facebook en février. "Et oui, j'écris mes propres discours. Mais comme je sais que ce que je dis atteindra beaucoup, beaucoup de gens, je demande souvent des avis".

Son entourage donne à l'AFP plusieurs noms de scientifiques réputés qu'elle consulte: Johan Rockström, Stefan Rahmstorf, Kevin Anderson, Glen Peters...

Kevin Anderson, de l'université de Manchester, l'affirme: "Je suis certain que Greta écrit ses propres discours, mais vérifie de façon appropriée la rigueur des faits, déclarations scientifiques et chiffres avec divers spécialistes".

"Si elle passait dix minutes avec le président Trump à parler de physique et de chimie planétaires, à votre avis, qui dominerait?", demande Bill McKibben, admiratif.

Evidemment, elle ne voyage pas toute seule. Son père, le comédien devenu producteur Svante Thunberg, l'accompagne, ainsi qu'une amie de famille de longue date. Callum Grieve, de l'association Every Breath Matters, était aussi présent à Washington.

Elle ne gère pas non plus seule le déluge d'invitations et de demandes d'interviews. Les sociétés de communication spécialisées sur le climat et les ONG Climate Nexus et GSCC gèrent la logistique des demandes de presse, pro bono. De multiples ONG sont en contact pour coordonner des événements, comme 350.org, qui fait passer des invitations. "Elle n'a pas de grandes ONG derrière elle, elle est sa propre personne", dit la porte-parole de 350.org Kim Bryan.

Greenpeace Suède l'a un peu aidée l'hiver dernier avec de la nourriture et du soutien, dit Jennifer Morgan, mais à part cela, Greenpeace n'aide pas Greta Thunberg. "Elle sait qu'elle peut nous appeler, mais elle a vraiment sa propre personnalité", dit-elle. "C'est du pur Greta".

Malgré les critiques, Greta Thunberg peut à la fois compter sur le soutien de la jeunesse mais aussi de nombreuses figures scientifiques. "Je suis un grand fan de Greta Thunberg. Je la suis de près dans ces journées, dans ces activités… C’est une jeune fille extrêmement intelligente", rajoute Jean-Pascal Van Ypersele.

►►► À lire aussi : Greta Thunberg est-elle la marionnette du capitalisme vert ?

"Elle a bien cerné la gravité de la solution. Beaucoup plus que certains dirigeants politiques ou économiques. Elle a ce syndrome d’Asperger et tendance à voir les choses qu’en noir et blanc. Ce qui lui permet de voir un axe plus clair, et plus dans la nuance. Et le résultat, c’est qu’elle s'exprime très clairement par rapport à la majorité des gens qui dirigent notre monde", rajoute le Professeur de climatologie à l’UCLouvain et ancien vice-Président du GIEC. "J’ai eu l’occasion de parler avec Greta une petite douzaine de fois cette année. A chaque fois, j’ai été frappé par la profondeur de son intelligence, de la compréhension de son analyse. Dans le même temps, elle doute d’elle même. Souvent, elle me demande conseil pour vérifier un chiffre juste avant son discours".

Persona non Greta

C'est souvent ce qui lui est reproché. En plus d'être un "produit médiatique" déscolarisé, Greta serait trop "catastrophiste" ou encore trop "moralisatrice''. Pour les plus virulents, elle est un oracle funeste dont les "utopies mortifères" trahissent les névroses d'une adolescente autiste, manipulée par les agents du "capitalisme vert" et ses parents qu'on accuse d'âpreté au gain.

Accusée de générer de l'angoisse plutôt que de produire un discours rationnel ("Je veux que vous paniquiez, je veux que vous ressentiez la peur que je ressens chaque jour", lançait-elle en janvier au Forum de Davos), la jeune fille semble avoir depuis recadré son argumentaire. "Je veux que vous écoutiez les scientifiques", déclarait-elle la semaine dernière devant le Congrès à Washington.

A de nombreuses reprises, Greta a donc du essuyer les reproches d'une vindicte, plus élitaire que populaire, quant à la nature de son combat. Si la jeune femme a plusieurs fois affirmé avoir été atteinte par ces reproches, elle n'a jamais manqué de les aborder avec ironie. "Vous n’êtes pas obligés de nous écouter, nous ne sommes que des enfants après tout", avait-elle par exemple répondu à certains députés français qui souhaitaient boycotter sa venue à l'Assemblée Nationale.

Les images de son regard noir à l'encontre de Donald Trump lorsque celui-ci arrive à l'ONU ont également fait le tour du monde. "Elle a l’air d’une jeune femme très heureuse qui regarde vers un avenir radieux et merveilleux. Tellement agréable à regarder ! ", avait même tweeté le président américain. La jeune femme lui a immédiatement répondu en changeant, momentanément, sa biographie avec ces mots. Greta est percutante mais ne manque pas de second degré.