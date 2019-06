Grêle, coupures de courant, accidents: le point sur les orages de mardi soir, région par région

Les services de secours de Wallonie picarde sont intervenus à une vingtaine de reprises pour des pompages de caves, des câbles sur la voie publique, un tronçonnage d'arbre tombé au sol, une coulée de boue dans une habitation à Celles et plusieurs nettoyages de la voie publique, notamment à Antoing et Marquain (Tournai). Les interventions se sont poursuivies jusqu'à minuit. Les dégâts sont limités et on ne déplore aucun blessé

Pour le reste, les pompiers ont dû se déplacer pour 11 interventions pour des branches, des arbres sur la voie publique, une vidange chez un particulier et des panneaux de signalisation sur la voie publique. Les communes les plus touchées sont Uccle, Evere, Schaerbeek, Boitsfort, Jette, Forest et Ixelles.

Un accident a eu lieu au centre commercial "Docks" à Schaerbeek vers 21h00 lors d’un événement, a indiqué walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Une partie d’une tente placée sur le toit du centre commercial s’est envolée à cause du vent. Les personnes présentes ont été évacuées vers l’intérieur. Cinq personnes ont été légèrement blessées et examinées par le médecin du SMUR. Deux ont été évacuées vers l'hôpital.

Selon le bilan des pompiers de la zone de NAGE à 22h45, ils ont été sollicités pour environs 70 interventions un peu partout sur le territoire. Et ce, essentiellement pour des arbres tombés sur les routes, des câbles d'électricité rompus, des toitures abîmées ou en partie envolées. On nous signale aussi une intervention pour une citerne en feu, mais il n'y a pas de victime.

Les orages survenus sur le pays mardi soir ont encore des répercussions mercredi matin notamment sur le rail. La circulation était toujours interrompue entre Ans et Waremme à cause d'un arbre sur les voies à Bleret.

A Nivelles, le vent a soufflé, le ciel est devenu très sombre et la pluie est tombée. Mais pas de grêle à l’horizon. La situation s’est rapidement rétablie et le ciel s’est éclairci.

Branches et arbres sur les voiries, circulation perturbée

Après les orages et les intempéries d'hier soir, il peut y avoir de nombreuses branches sur les routes, la prudence est de mise.



En Flandre

- vers 4h du matin, un accident s'est produit sur l'E313 Liège - Anvers à hauteur de Geel. Un accident d'envergure puisque la chaussée est toujours fermée dans les deux sens à l'heure actuelle. Les files s'allongent, c'est un secteur à éviter autant que possible!

Venant de Liège, il y a des files depuis Tessenderlo.

Venant d'Anvers, il y a des files depuis Olen.

Il y a également de gros embarras de circulation sur les nationales menant à l'E313.

Les orages survenus sur le pays mardi soir ont encore des répercussions mercredi matin notamment sur le rail. La circulation était toujours interrompue entre Ans et Waremme à cause d'un arbre sur les voies à Bleret, ainsi qu'entre Mol et Balen et entre Bilzen et Tongres, a indiqué un porte-parole d'Infrabel. Le trafic des trains a par contre repris normalement entre Louvain et Landen, peut-on lire sur le site internet de la SNCB.

Des arbres sur les voies perturbent la circulation entre Waremme et Ans et entre Bilzen et Tongres. La SNCB prévoit de mettre en place des bus pour effectuer la navette. Les perturbations entre Mol et Balen sont dues à un train qui doit être remorqué.

Le personnel d'Infrabel était sur le pont toute la nuit pour évacuer les arbres et les branches tombées sur les rails ainsi que pour des réparations et contrôles.