Greenpeace propose un Noël green et éthique avec "RIEN"

J’achète RIEN et protège la terre - 18/12/2019 COMMANDEZ MAINTENANT SUR https://rien.greenpeace.be “RIEN”, c’est un cadeau que vous offrez, ou que vous demandez, en échange d’un don à Greenpeace. En offrant ou en recevant « RIEN », vous permettez, entre autres, à Greenpeace de veiller à ce que plus rien ne soit abattu en Amazonie, à ce que plus rien de polluant ne finisse dans la mer et à ce que plus rien ne soit extrait des profondeurs de l’Arctique. Et ça, ce n’est pas rien ! En offrant “RIEN”, vous n’arriverez pas les mains vides. “RIEN” vous parviendra sous la forme d’un email, d’une enveloppe ou d’une petite boîte que vous pourrez ainsi offrir à la personne de votre choix. #Greenpeace #RIEN https://rien.greenpeace.be -- Website - https://www.greenpeace.org/belgium Facebook - https://www.facebook.com/greenpeace.belgium Twitter - https://www.twitter.com/greenpeace_be Instagram - https://www.instagram.com/greenpeace_be/ -- Nous sommes Greenpeace ! Si Greenpeace existe, c’est parce que notre terre est vulnérable et mérite qu’on lui donne une voix. Parce qu’elle a besoin de solutions concrètes. Et parce nous avons besoin de changement. Et d’action !