Greenpass, Covid Safe Ticket: quelles informations déterminent si je peux voyager ou avoir accès à un lieu?

Covid Safe Ticket, Covid Check, Safe pass, Coronapas ou encore Green pass, ce sont des noms donnés aux applications permettant d’accéder à nos certificats de vaccination, de rétablissement ou encore à nos tests PCR négatif.

Aujourd’hui, ce pass sanitaire est un sésame obligatoire pour accéder à des lieux publics, culturels, de divertissement ou des événements de masse un peu partout en Europe.

Bien que l’Union Européenne a mis en place des règles de bases qui s’appliquent à tout le territoire européen, certains pays peuvent durcir les règles sur leur territoire.

Et c’est là qu’on s’y perd un peu. Qu’est-ce qui sert à quoi ?

Le Covid Safe Ticket : votre certificat au niveau belge

Imaginons, vous êtes testé(e) positif (ve) au coronavirus. Vous tentez de scanner votre CST pour aller dîner dans un restaurant, en Belgique, vous vous verrez et ce, sans surprise, l’accès refusé. Et depuis peu, il a été décidé par le gouvernement belge d’instaurer le port du masque dans les espaces intérieurs en plus de posséder un CST valable. Le gouvernement de chaque pays décide donc de ses mesures et possède sa propre application et la gère à sa façon.

Ce type de certificat est donc géré par chaque pays membre de l’Union européenne.

Chez nous, si un individu est doublement vacciné, mais qu’il est testé positif au coronavirus, automatiquement, son certificat de invalidé pour une dizaine de jours. Il ne pourra donc plus accéder à certains endroits, où le CST est imposé.

Cette façon de faire est propre au système belge comme l’explique Axel Legay, professeur à l’UCLouvain et expert en cybercriminalité, on appelle ça "le système de révocation". Il ajoute également que les résultats des différents tests ne sont pas partagés entre les différents pays, seules les données de vaccination le sont.

Il se peut donc, que parfois, certaines informations ne soient pas échangées.