Grèce : les incendies menacent le site de l’ancienne Olympie, berceau des Jeux Olympiques et joyau du patrimoine mondial

Le village de l’Ancienne Olympie au nord-est du Péloponnèse est habituellement bondé de touristes à cette époque de l’année mais, à l’instar de six autres villages avoisinants, il a été évacué ce mercredi en raison des incendies qui se rapprochent dangereusement. Ce jeudi matin, 170 pompiers et l’armée luttaient encore contre les flammes, avec l’appui logistique d’hélicoptères et d’avions bombardiers transportant de l’eau.

►►► À lire : Incendies dans le Péloponnèse, "La catastrophe est immense"

Partout, la préservation de la population et de la forêt guide les hommes du feu mais le site d’Olympie a ceci de particulier qu’il est constitutif de l’histoire de Grèce et des Jeux Olympiques et, partant de l’histoire européenne voire mondiale. Il est d’ailleurs repris sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.