Gratuité scolaire: "Imposer une marque spécifique pour les fournitures, c'est interdit"

L'école gratuite, un mythe? Oui, à en croire la Ligue des familles qui publie des chiffres à la veille de la rentrée scolaire. Selon une étude menée par l'association, une année dans le maternel coûterait 280 euros par enfant, 1225 euros dans le primaire et 1550 euros dans le secondaire. Derrière ces chiffres, on retrouve toutefois des réalités bien différentes en fonction des écoles.

"Il s'agit d'une moyenne tout à fait indicative," explique Delphine Chabbert, secrétaire politique de la Ligue des familles. "Certaines écoles font de vrais choix pour réduire les coûts, par exemple en proposant des fournitures gratuites et une garderie à bas prix. Et à l'inverse, d'autres écoles imposent aux élèves des fournitures ou des voyages particulièrement coûteux".

C'est difficile d'aller à l'encontre des exigences de l'école

Certaines écoles imposent en effet l'achat de marques bien spécifiques et donc plus chères pour les fournitures (voir exemple ci-dessous). "C'est tellement courant qu'on ne s'en offusque plus", déplore Delphine Chabbert, "c'est pourtant interdit."

"En tant que parent", ajoute-t-elle, "c'est difficile d'aller à l'encontre des exigences de l'école car on n'a pas envie de mettre son enfant dans l'embarras par rapport aux profs et aux autres élèves."